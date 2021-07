Atari slutter med mobilspill for å satse på større titler

Etter flere forsøk på å bli store igjen har nå Atari besluttet å gjøre en endring i sin strategi. Selskapet har bestemt seg for å forlate mobile og "free to play"-titler for å i stedet fokusere på premiuminnhold. Dette innebærer dessverre at flere av deres mobiltitler som Roller Coaster Tycoon Stories, Ninja Golf og Crystal Castles enten blir solgt til andre selskaper eller fjernes fra butikkene.

Da Ataris CEO Wade J. Rosen kommenterte dette skiftet i fokus sa han følgende: "Our intent with any gaming experience is to provide accessible and joyful moments of meaningful play. That's the core of Atari and what binds our history with our future. To that end, we feel that premium gaming is better representative of this type of gaming experience and the Atari DNA."

Det tar nok ikke lang tid før vi får se resultater av dette. Atari har avslørt at de første premiumutgivelsene kommer til å skje før slutten av dette regnskapsåret, hvilket betyr innen den 31. mars 2022. Disse spillene skal mest sannsynlig lanseres på selskapets seneste PC-baserte system, Atari VCS.

Takk, Gamesindustry.biz