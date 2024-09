Atelier Yumia får en massiv Tokyo Game Show-presentasjon

HQ

Atelier-serien dukket opp under Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast i går, nærmere bestemt med den kommende Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land. Det ser ut til å ha et helt annet budsjett og størrelse sammenlignet med tidligere avdrag, og det vil være første gang serien slippes for Xbox.

Ifølge Koei Tecmo er minner temaet for dette eventyret, der vår hovedperson Yumia og vennene hennes må konfrontere minnene sine. I videoen som ble vist (og som du kan sjekke ut nedenfor), er spillingen ispedd kommentarer fra produsent Junzo Hosoi, som hevder å være "en stor Xbox-fan" og sier at mye av inspirasjonen til spillene hans kommer fra Halo: Combat Evolved.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land slippes 21. mars neste år, og i mellomtiden synes vi du bør ta en titt på videoen fra Tokyo Game Show nedenfor.