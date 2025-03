Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

HQ

For første gang kommer Atelier-sagaen til Spania med spansk lokalisering, noe som gjør den mer tilgjengelig for publikum i landet og i hele Latin-Amerika. Siden starten på slutten av forrige århundre med Atelier Marie har serien vært gåsa som legger gullegg for utvikleren Gust og utgiveren Koei Tecmo. Det har vært få år uten en ny utgivelse i serien, som har stått for mer enn tjue utgivelser i løpet av de siste tjue årene. Selv om den er grepet av den nåværende trenden som Hoyoverse har gjort populær, har denne serien alltid vært preget av en manga / anime-stil for sine karakterer og verden, og med dagens teknologi kan man sette pris på bedre utformede verdener, selv om vi vil fokusere på disse aspektene senere. For nå, la oss introdusere Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Imagined Land.

Historien handler om Yumia Liessfeldt, hovedpersonen i denne delen, som er alkymist i en verden der denne praksisen er forbudt og tabubelagt. Miljøet er Empire of Aladiss, som ble rammet av en katastrofal hendelse for mange år siden, da hovedpersonen og noen av hennes følgesvenner var yngre. Selv om Yumia er en outsider, ønsker hun å hjelpe til med å finne ut hva som skjedde med imperiet, og til det må hun bruke alkymien sin, selv om det er en viss motvilje mot å gjøre det. Tittelen starter in medias res, det vil si midt i fortellingen til hovedpersonene våre, og bryter til slutt historien, fordi den knuser alle forventninger om karakterene: Vil noen av dem dø, vil noen av dem lide en modifikasjon av kroppen sin? Du trenger ikke å spørre dem, for du har allerede sett dem en gang i fremtiden på samme måte som da du møtte dem i starten av eventyret.

Dette er en annonse:

Fokuset på persongalleriet, deres interaksjon med hverandre og med verden, er virkelig dårlig i alle aspekter. Den største dybden de har, inkludert hovedpersonen, er gjennom analepse for å forstå historien deres etter at du har vært sammen med dem en stund. De eksisterer kun på overflaten, og det gjør at du ikke føler med noen av dem, spesielt siden de har veldig typiske historier innenfor fantasyverdener som ikke tilfører noe nytt til sjangeren. Vi vil ikke avsløre dem for å unngå spoilere. La oss også snakke om karakterene og deres personligheter. De er vandrende stereotyper. De har alle en rekke traumer, noen deler til og med det samme traumet, noe som gjør dem til karakterer formet av et tragisk liv. Og man skulle tro at de har mer dybde på denne måten, at det gir dem mer form. I det rette tilfellet ville du hatt rett, men når de ALLE følger en kanon, blir det slitsomt for spilleren. Dessuten oppfyller hver og en av dem en så sterk arketype at du vet hvor de kommer til å gå. Hovedpersonen som er redd for å bli avvist, vennen som alltid støtter henne, vennen som først er veldig rigid og så løsner opp, galningen som går etter sine egne interesser? Karakterene du har kjent hele livet fra eventyranime.

La oss gå videre til de essensielle delene av dette spillet: kamp, utforskning, oppdrag og håndverk, med sine forskjellige aspekter. Fra og med kamp finner vi sanntidsspill, men med nyanser. Du kan bevege deg med visse begrensninger i fiendens rekkevidde, dvs. du har en nær angrepsposisjon og en fjern angrepsposisjon, for å unnvike visse angrep og bevege deg rundt fienden. Selv om det ikke er turbasert, er angrepene dine begrenset av oppladbare bruksområder, noe som gjør at du må legge en strategi med litt presisjon. Du kan utføre unnvikelser som gir deg visse fordeler, men mer vil vi ikke avsløre. Det er underholdende, i hvert fall de første timene, men så blir det litt repetitivt. For hver kamp får du mye erfaring for karakterene, noe som gjør at du går opp i nivå med nesten hver kamp.

Dette er en annonse:

Utforskningen er ærlig talt morsom. Det er mange gjenstander å samle på, noe som kan være litt overveldende, men det gjør det mindre kjedelig å gå fra sted til sted (sykkelen tar ganske lang tid å skaffe seg og er ganske skuffende). Og muskettmekanikken er veldig kul, hele det å skyte rundt i en fantasiverden er veldig underholdende, spesielt hvis du kan bruke den til å få tak i gjenstander. Og kulene er veldig billige å få tak i. Ulempen er at det heller ikke er noen stor forbedring å utforske i dybden, så det kan være litt frustrerende. Spillets oppdrag er ganske kjedelige, men det er i tråd med historien, som lider av det samme. De er veldig flate og henteoppdragsaktige, og går frem og tilbake, med lange avstander imellom, for å gjøre det sjefen ber deg om å gjøre. Det er mange sideoppdrag, noen av dem for å tilbringe mer tid med følgesvennene dine, andre for å spille som en leveringsgutt med NPC-er. Og til slutt, håndverket. Jeg vet ikke om det bare er meg, jeg forsto det ikke så godt, men noen ganger er det veldig forvirrende hvorfor du gjør det spillet ber deg om å gjøre. Du bruker en gjenstand med bedre resonans som gir deg flere attributter for å lage en annen gjenstand som du ikke bruker direkte. Det er merkelig. Jeg antar at det bare ikke helt sank inn for meg.

La oss fortsette med grafikk og design. Grafisk er det ingen men, vi har spilt det før utgivelsen, noe som kan forårsake noen mindre feil i teksturer og kameraet, som ikke helt tilpasser seg visse lukkede steder. Vi antar at dette vil bli løst med den første oppdateringen. Ytelsen til tittelen er god, med generelt ingen etterslep når du spiller i "Quality"-modus på PlayStation 5. Animestilen er ganske gunstig for fantasiverdener, spesielt med den nåværende boomen av anime-serier som Frieren, som har brakt litt interesse tilbake til disse verdenene. Verdensdesignen er fin, og du ser noen ganske kule omgivelser. Problemet er at det føles som om vi spiller et annet spill, det har ikke en personlighet som gjør at det skiller seg ut. Når det gjelder karakterene, har de ikke et kjennetegn, selv om designene er godt utført og veldig godt implementert i spillet, men et annet problem oppstår. De mannlige karakterene er kule og mystiske, veldig stereotype, kledd fra topp til bunn, og de kvinnelige karakterene følger prototypene til eventyranime, den utadvendte jenta og venninnen til alle, den eldre og suggererende kvinnen i klærne og talen, og den innadvendte og redde jenta de ønsker å beskytte. Seksualiseringen av de kvinnelige karakterene er også svært tilstedeværende. Veldig korte skjørt til en eventyrlysten kvinne, noen med store bryster? For å gjøre vondt verre, legger vi igjen et bilde av DLC-kostymene slik at dere selv kan bedømme. Dette er ofte det vi er vant til i japanske spill, men det bør endre seg litt.

Til slutt, lydsporet. Lydsporet i spillet er ganske bra og har en god overensstemmelse med det du ser på skjermen, noe som gjør at det bidrar til spillopplevelsen. Åpningssekvensen som spilles av hver gang du starter spillet, har en sang som passer veldig godt til spillets stil og gjør at du får lyst til å bli sittende og lytte til den før du begynner å spille. Under spilløktene følger musikken historien godt, så det er et stort pluss. Spillet har bare japanske stemmer tilgjengelig, men med en flott stemmegjengivelse for karakterene, noen med veletablerte karrierer og flotte anime-karakterer bak seg, så hvis du er en forbruker av mediet, vil noen av stemmene deres være kjent for deg.

Avslutningsvis er det en tittel som vi ikke elsket. Vi fant flere svakheter enn styrker i funksjonene, spesielt fortellingen, som er ganske mangelfull. For målgruppen kan det være et godt valg, men for den gjennomsnittlige brukeren er det en tittel der du ikke vil finne det du forventer av den. Vi oppfordrer deg til å prøve det, slik at du kan trekke dine egne konklusjoner!