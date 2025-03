Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land er det raskestselgende spillet i Atelier-serien

HQ

Koei Tecmo har nettopp bekreftet at det helt rimelige Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land allerede har blitt det raskestselgende spillet i denne serien.

Prosjektet har nettopp passert 300 000 solgte eksemplarer over hele verden, og selv om det kan virke som bare en håndfull sammenlignet med noen av de store suksessene som Assassin's Creed og Monster Hunter, er det nok til å gjøre det til en rekordbryter for denne franchisen og dens utgiver.

Hvis du ikke har sluttet deg til massene ved å få tak i en kopi av dette spillet ennå, kan du lese våre fulle tanker om det på vår dedikerte anmeldelse her.