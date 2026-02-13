Athletic Club har forbud fra FIFA mot å signere frem til 2028, men klubben stoler på at det vil løse seg raskt

HQ

Athletic Club Bilbao er oppført på FIFAs liste over klubber med registreringsforbud, noe som vil forby den spanske klubben å gjøre nye signeringer i de tre neste vinduene, som inkluderer sommeren 2026, vinteren 2027 og sommeren 2027, på alle nivåer (amatør og profesjonell) og uten unntak for nasjonale konkurranser. FIFA oppga ingen grunn utover å nevne "økonomiske tvister eller manglende overholdelse av regelverket".

Den egentlige årsaken til utestengelsen er et administrativt problem knyttet til utlånet av en spiller, og forventes å bli løst i løpet av "noen timer", som Athletics kilder sier til El País.

Målvakten Álex Padilla ble i januar 2025 lånt ut til den meksikanske klubben Puma, men bare seks måneder senere kom han tilbake, da Bilbaos andrekeeper Julen Agirrezabala forlot klubben. Athletic betalte Puma 300 000 euro som kompensasjon. Dette førte til "uenigheter med en annen klubb om rettighetene til en fotballspiller", men Athletic Club er avslappet og overbevist om at det vil bli løst raskt.