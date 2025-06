Athletic Club tar et oppgjør med Barça: De kommer ikke til å la Nico Williams gå lett

HQ

Signeringen av Nico Williams av FC Barcelona kommer ikke til å bli enkel for Blaugranes. Det institusjonelle forholdet mellom FC Barcelona og Athletic Club er svakt, anspent, til og med dårlig, og den baskiske klubben vil gjøre alt som står i deres makt for å forhindre at denne avtalen skjer. Kort fortalt må Barça betale en frikjøpsklausul verdt 62 millioner euro, og Athletic Club Bilbao vil ikke gi noen innrømmelser til Barcelona: ingen betaling i avdrag, alt på samme tid.

Og Athletic vet at det utgjør et problem for FC Barcelona, som alltid er på tynn is når det gjelder økonomiske spørsmål. Forrige sesong hadde de problemer med å betale lønningene til to spillere, Dani Olmo og Pau Víctor, uten å bryte reglene for økonomisk fair play: Bare et ekstraordinært forebyggende tiltak fra den spanske regjeringen gjorde at de slapp unna med det.

Torsdag publiserte Athletic en uttalelse med tittelen "Athletic Club Minds Its Own Business", som refererte til et møte med LaLiga, inkludert president Javier Tebas, som klubben hadde bedt om: "Innenfor rammene av økonomisk fair play ble blant annet FC Barcelonas mulighet til å signere spillere diskutert, gitt Athletic Clubs legitime interesse i å få tilgang til relevant informasjon, etter at FC Barcelonas sportsdirektør, Anderson Luis de Souza 'Deco', offentlig erkjente at de vil prøve å signere en spiller fra vårt førstelag."

Uttalelsen er ikke et avslag på at FC Barcelona vil kjøpe toppspilleren, men det er tydelig at de ønsker å gjøre det vanskelig for den katalanske klubben, og at de ønsker å beholde spilleren til hans nåværende kontrakt utløper i juni 2027.

Hvis de ikke kan hindre ham i å forlate klubben, vil de snu hver stein for å sørge for at Barça oppfyller alle lovpålagte krav om økonomisk fair play, de samme reglene som gjelder for alle andre klubber, uten unntak.

"Vår jobb er å sørge for at konkurransereglene blir fulgt". Og de mistenker allerede at Barça for øyeblikket ikke har noen mulighet til å gjøre det på en helt lovlig måte: "Uttalelsene fra Anderson Luis de Souza "Deco" følger de offentlige uttalelsene fra FC Barcelonas president Joan Laporta selv, som innrømmer at Blaugrana-klubben "jobber for å overholde 1:1-regelen" og derfor for øyeblikket ikke er innenfor rammene av nevnte regel for registrering av spillere."