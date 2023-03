Atlas Fallen: En annen generisk åpen verden med forbedret kamp

HQ

Da vi først så Atlas Fallen i fjor på Gamescom, fanget løftet om en fantastisk verden og fenomenale kosmiske krefter for å undertrykke de mektige skapningene som plager det umiddelbart oppmerksomheten min, men traileren vi så da lovet bare en utgivelse i 2023 og en historie å oppleve alene eller i samarbeid med filmatiske mellomsekvenser, og det var ingen tegn til noe ekte spill.

Siden den gang (og det har gått noen måneder nå) har utgivelsesdatoen sneket seg nærmere og nærmere inntil vi bare denne uken fikk en kort trailer med et kort (veldig kort) glimt av tre kampscener og tre scener med bevegelse, på toppen av utforskningen av miljøet. Denne mangelen på en markedsføringskampanje for et spill som vil bli utgitt om et par måneder, inspirerte ikke mye tillit. Likevel trengte jeg å prøve ut Atlas Fallen og se hva den har å tilby, og jeg har sett noen gode og noen ikke så gode ting, men ingen av dem spesielt originale.

Atlas Fallen er satt i landet Atlas, hvor en ond kraft med makt til å dominere dyrene har fullstendig dempet befolkningen. Under det siste slaget utnyttet de siste forsvarerne kraften til Gauntlet, et mystisk våpen som kunne snu kampen. Dessverre var denne makten for sterk til å kontrollere, og Gauntlet eksploderte i stykker, og etterlot de overlevende prisgitt det onde. Som skjebnen ville ha det, har dette fragmenterte og ustabile våpenet nå falt i dine hender. Målet er å gjenopprette delene (skårene) av Gauntlet for å øke sin makt og beseire skurkene. Så vi må krysse en stor verden på jakt etter skjærene, og i prosessen hjelpe befolkningen med sine oppgaver og kvitte seg med monstrenes områder.

Wow, en stor åpen verden, full av rare skapninger og med en nyoppkjøpt kraft som lar oss utføre magi takket være et tilbehør ... Jeg har sett dette før. Og ikke så lenge siden. Deck 13 hadde ikke våget før nå å lage en åpen verdenstittel som Atlas Fallen, men du kan umiddelbart se at det er et veddemål der studioet - og skaperen av Lords of the Fallen og soulslike-The Surge - ønsket å utforske denne sjangeren uten å bli for komplisert og dra nytte av utforsknings- og kampsystemer som allerede hadde oppnådd suksess, slik tilfellet er med God of War (2018).

Problemet kommer når du føler at forbindelsen til en tittel er enda nyere enn de to andre, og som har blitt dårlig mottatt av samfunnet: Forspoken. Likhetene mellom tittelen på den nå nedlagte Luminous og Atlas Fallen går utover middelalderens estetikk eller fargepaletten i verden. Det er det faktum at selv det medfølgende tilbehøret selv snakker. Og det er like irriterende. I det minste her materialiserer det seg fra tid til annen i form av en enhet som heter Nyaal som gir råd og guider oss gjennom reisen.

Jeg har tidligere nevnt at kampsystemet lånte tungt fra Santa Monica's tittel, men fra det jeg har sett misbruker det disse systemene og bringer dem til Atlas nådeløst og skamløst. Kjemp med opplåsbare ferdigheter og ladestenger for å utføre ultimate kombinasjoner er her, i tillegg til å lage gjenstander (Idols) for å utvide forsvar, angrep eller helsegjenoppretting. Jeg har ikke noe imot at de har tatt notater fra GoW, faktisk er jeg glad for at flere spill tar notater fra Kratos 'nye tilnærming, men luftspeilingen forsvinner når du blir plantet i de første kampene under opplæringen og ser at kampene her er ganske forskjellige. Fiendens angrep og bevegelser er klumpete, nesten statiske, og med et parry-system som visuelt ikke gjør åpningsøyeblikket klart, og introduserer en luftkampmekaniker der det er lettere å gå glipp av med de enorme magiske våpnene du har til rådighet enn det er å treffe monsteret.

Og den tekniske siden av spillet har ikke fanget min oppmerksomhet i det hele tatt. Grafikken er fra forrige generasjon, selv om jeg her vil kaste et nikk til fordel for Atlas Fallen og si at ytelsen på PC-er med noe daterte eller lavere mellomtonekomponenter fortsatt er veldig bra, og til tross for at det er en mer beskjeden tittel, er belysningen og verdenslastingssystemet flytende. Selv bevegelsen av karakteren er bedre her enn i Forspoken, noe som gir meg et glimt av håp om at noen av problemene jeg opplevde på PC ikke vil overføres til konsollversjonen, som jeg håper å gjennomgå om noen uker.

Atlas Fallen har ikke fått meg til å føle meg veldig beroliget for øyeblikket. Det er kanskje ikke en banebrytende tittel, men hvis kampsystemet vinner deg over og du blir feid opp i den rike historien mellom kampmøter (som jeg knapt har hørt noe om), kan jeg komme tilbake for flere eventyr.