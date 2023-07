HQ

Vi er nå bare fem uker unna den nye lanseringsdatoen for Atlas Fallen etter at det ble utsatt for litt siste finpuss i mars, så mange har ventet på dagens kunngjøring.

Focus Entertainment bekrefter at Atlas Fallen har "gått gull", noe som i praksis betyr at det er ferdig utviklet og blir sendt til trykking av plater og lignende. La oss håpe dette betyr at vi får en bedre opplevelse den 10. august enn Alberto hadde tidligere i år.