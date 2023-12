Atlas Fallen får Enhanced-versjon og nytt innhold i 2024

HQ

Forsinkelsen vi opplevde tidligere i år med Atlas Fallen var bra for spillet, ettersom utviklerne hos Deck 13 brukte tiden godt til å finpusse de delene av gameplayet som jeg hadde mest problemer med i mitt første inntrykk. Noen måneder senere, under anmeldelsen av spillet kunne jeg bekrefte at opplevelsen hadde blitt bedre, selv om andre problemer også ble avslørt.

Uansett er Altas Fallen ikke et dårlig spill, selv om det ikke har solgt så godt som Focus og utviklerne hadde håpet. Likevel kommer de til å fortsette å kjempe for det, og i en fersk finansiell rapport fra utgiveren kunngjør Focus at de vil lansere en "Enhanced"-versjon av Atlas Fallen og nytt innhold i første halvdel av regnskapsåret 2024 (mellom april og september neste år).

Det er foreløpig ukjent hva slags innhold som vil bli lagt til i spillet, men la oss håpe at de fortsetter å velge å utvide kartet og sideoppdragene, ettersom utforskning og bevegelse er to av styrkene i eventyret.

Atlas Fallen er tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series.