Atlas Fallen introduserer den gratis store oppdateringen Reign of Sand, som kommer 6. august

HQ

Det er nesten et år siden utgivelsen av Atlas Fallen, ARPG-tittelen fra Deck 13 som jeg spilte og anmeldte her. En bemerkelsesverdig, men noe mangelfull opplevelse der vi blir helten eller heltinnen i en forfallende verden der menneskene lever spredt og prisgitt wraithene, sandskapninger under guden Thelos' kontroll.

For å omskrive min siste tanke, syntes jeg ikke det var en minneverdig tittel, men studioet har ikke sluttet å jobbe med det siden utgivelsen. Det ser ut til at samfunnet tok til kommentarene for å forbedre spillingen og andre mindre problemer, og alt dette har ført til Reign of Sand, en større oppdatering som omarbeider den opprinnelige opplevelsen, som kommer til alle plattformer 6. august.

Reign of Sand legger til 25 Essence Stones (som hovedpersonen bruker til å tilpasse kampoppbygningen sin) og nye fiender å møte, i tillegg til en New Game+-modus og en marerittmodus kalt "Nyal's Nightmare". I tillegg har en rekke sentrale spillmekanikker og funksjoner blitt revidert, og de hevder å ha klart å forbedre tempoet og livskvaliteten.

Vil du gi Atlas Fallen: Reign of Sand en sjanse?