Atleti-manager Cholo Simeone om utvisningen: "Forhåpentligvis kan Liverpool forbedre det aspektet"

Diego "Cholo" Simeone, Atlético Madrids manager, ble utvist i går kveld da han kom i klammeri med Liverpool-supportere på Anfield, etter at Virgil van Dijk scoret vinnermålet til 3-2 etter at Atleti hadde gått fra 2-0 de første seks minuttene til 2-2 de siste ti. Simeone sa at han ble fornærmet, og kameraer viste minst én Liverpool-supporter som "ga fingeren" til den argentinske manageren.

Simeone måtte slepes av dommere da han konfronterte supporterne, og var ute av banen de siste fire minuttene av kampen. Han går også glipp av neste kamp mot Eintracht Frankfurt. Han beklaget senere sine handlinger, men ba om en tøffere reaksjon mot respektløse fans.

"Det snakkes alltid om respekt, men de fornærmer deg bakfra hele kampen. Jeg kan ikke si noe fordi jeg er trener. Reaksjonen min er ikke berettiget, men etter 90 minutter med fornærmelser, er det ikke lett", sa han til Movistar-reporterne. "Dommeren fortalte meg at han forstod situasjonen. Forhåpentligvis kan Liverpool forbedre seg på det aspektet, og når de identifiserer personen som gjorde det, vil det få konsekvenser."

På pressekonferansen utdypet han tankene sine: "Vi [managere] er i en posisjon der vi ikke har rett til å reagere, og det er ikke bra når vi reagerer, fordi vi er i en posisjon der vi er hovedpersoner, men på samme måte som vi kjemper mot rasisme og fornærmelser på stadion i dag, kan vi også kjempe, for det er ikke lett å være i den posisjonen vi er i og motta fornærmelser under hele kampen. Det tredje målet kom, jeg snudde meg, fornærmelsene fortsatte med gester, og vel, jeg er en person."