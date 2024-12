Atleti overrumplet Barcelona med 90+6-mål og tar ledelsen i Ligaen

HQ

FC Barcelona startet sesongen som en rasende okse, vant hver eneste kamp og banket som regel rivalene nådeløst. Men nå har det tatt en dramatisk vending for Hansi Flick-laget, som for litt over en måned siden så ut til å være den største og noen ganger eneste kandidaten til tittelen i den hjemlige ligaen denne sesongen. De har nå færre poeng enn de hadde med Xavi Hernández på dette tidspunktet i fjor.

Men på de sju siste ligakampene, siden 1-0-tapet mot Real Sociedad 11. november, har Barcelona bare vunnet én ligakamp (1-5 mot Mallorca), spilt to uavgjort og tapt fire. Det inkluderer tre strake tap på hjemmebane, på Camp Nou. Estadio Olimpic Lluís Companys in MontjuïcCamp Nou er under oppussing, og vil ifølge de siste rapportene neppe være åpen resten av sesongen.

Det siste tapet, lørdag mot Atlético de Madrid, var kanskje det mest smertefulle av flere grunner, først og fremst fordi FC Barcelona, i motsetning til mange av de foregående kampene, spilte mye bedre enn rivalene, presset mye hardere, men brant for mange sjanser, der ligatoppscoreren, Robert Lewandowski og Raphinha misbrukte sjanser til å avgjøre kampen.

Og Atleti, som nærmer seg sin beste statistikk noensinne med 12. strake seire - rekorden er 13 - gjorde det de er best på: grep muligheten til å snu kampen 180º med innbyttere, og scoret mål på overtid.

Barcelona-tilskuerne jublet da dommeren annonserte seks minutters overtid, fordi laget deres beleiret Atleti med 1-1 på resultattavlen. Men så, i det 96. minutt, fant en kontring norske Alexander Sorloth hånd i hånd med Barcelonas keeper Iñaki Peña, og han bommet ikke. Det var første gang trener Cholo Simeone, etter 12 år, vinner i Barcelona.

Med denne seieren i siste minutt går Atlético de Madrid inn i det nye året som suverene ledere av LaLiga, med 41 poeng. Barcelona har 38 poeng med en kamp i hånden, noe som betyr at avstanden kan bli enda større når alle velger sine utsatte kamper i januar.