Atleti slår Barça på Camp Nou og nærmer seg semifinalen i Champions League

Atlético de Madrid slo FC Barcelona 2-0 i det første oppgjøret i kvartfinalen i Champions League, en ettertrykkelig seier som ble hjulpet av Pau Cubarsís avskjed på slutten av første omgang, umiddelbart etterfulgt av et flott mål av Julián Álvarez på det påfølgende frisparket. Senere scoret Alexander Sorloth det andre målet som gir Atleti en stor ledelse før returoppgjøret, som spilles i Madrid.

Imponerende nok er dette første gang på 20 år at Atlético de Madrid har slått Barcelona på Camp Nou: Forrige gang det skjedde var i 2005/26-sesongen, med to mål av Fernando Torres.

Onsdagens seier kommer bare fire dager etter en ligakamp på Metropolitano stadion i Madrid, der Barcelona slo Atleti 2-1 på bortebane, i en kamp der også en spiller, Nico González fra Atleti, ble utvist i slutten av første omgang. Og det kommer en måned etter at Atleti slo ut Barcelona i den spanske cupen, med knusende 4-0 i første omgang i Madrid.

Den gangen var Barça svært nær et comeback, da de vant returoppgjøret 3-0 på Camp Nou, men ble til slutt slått ut. Hansi Flicks menn vil forsøke et nytt desperat comeback neste tirsdag, med hele stadion mot seg.