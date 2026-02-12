Atleti slår Barcelona 4-0 i første runde av semifinalen i Copa del Rey

HQ

Atlético de Madrid har knust FC Barcelona i den første semifinalen i den spanske cupen, 4-0 etter mål av Antoine Griezmann, Ademola Lookman og Julián Álvarez, samt et selvmål av Eric García, som ble utvist i det 85. minutt. Alle målene kom i første omgang, ofte på kontringer, og overrasket Barças forsvarsspillere, som ikke kunne gjøre noe mot den eksepsjonelt høye presisjonen i pasninger og skudd fra Griezmann, Giulianio, Lookman og Álvarez.

Barcelona startet andre omgang mer bestemt, og Pau Cubarsí scoret i det 52. minutt. Men etter syv minutters venting ble målet annullert av VAR på grunn av offside fra Lewandowski. Den lange ventetiden på dommeravgjørelsen stoppet Barcelonas momentum, som aldri kom så nær å score i Musos mål.

Faktisk var det Sorloth for Atleti som hadde den klareste sjansen i andre omgang, i det 88. minutt. Til slutt endte det hele 4-0, noe som tvinger Barcelona til å forsøke et desperat comeback på Camp Nou 3. mars.

Atleti drømmer om sin første Copa del Rey-finale siden 2013

Atleti-fansen vil juble for å nå sin første Copa del Rey-finale siden seieren i 2013. I finalen kan de møte Real Sociedad, som vant det første oppgjøret i semifinalen 1-0, eller Athletic Club, som ble mestere i 2024.

Tror du Barcelona har noen sjanse til å snu semifinalen?