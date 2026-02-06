Gamereactor

Atleti slo Betis 5-0, og semifinalene i Copa del Rey er avgjort

Trekningen av semifinalene i Copa del Rey er klar, med Barcelona mot Atleti og Athletic mot Real Sociedad.

HQ

Kvartfinalene i den spanske cupen eller Copa del Rey ble avsluttet torsdag med at Atlético de Madrid slo Real Betis 5-0, med mål av Hancko, Simeone, Lookman, Griezmann og Almada: Alle skuddene på mål gikk i mål på Cartuja-stadionet, og Atleti-fansen kunne glede seg etter den siste tidens skuffelser i LaLiga (0-0 mot Levante forrige helg) og 2-1-tapet mot norske Bodo/Glimt i Champions League, som sendte dem ut i play-off.

Atleti er det siste laget som har kvalifisert seg, og møter FC Barcelona i semifinalen, noe som ble kunngjort ved trekningen som fant sted fredag. Det blir en reprise fra fjorårets semifinale, der Barcelona slo Atlético de Madrid med 4-4 i det første oppgjøret og 0-1 i returoppgjøret. Barça slo til slutt Real Madrid i finalen.

Datoer for semifinalene i Copa del Rey

Første kamp: 11. februar



  • Athletic Club mot Real Sociedad

  • Atlético de Madrid mot Barcelona

Returoppgjøret: 4. mars



  • Real Sociedad mot Atlético de Madrid

  • Barcelona mot Atlético de Madrid

