Atleti-spiller beklager fornærmelser mot dommeren "som kostet oss dyrt"

Atlético de Madrid har gitt terreng i LaLiga til Real Madrid, bare tre dager før hovedstadsderbyet neste uke. Hovedstad fordi det er et derby i Madrid, og også fordi det er en kamp av stor betydning for begge, en åttendedelsfinalereturnering i Champions League. Søndag vant Madrid 2-1 og Atleti tapte 2-1 mot sine respektive rivaler (Rayo Vallecano og Getafe, også Madrilenian-lag). Og i tilfelle Atleti, med en stor kontrovers.

Kampen, som ble spilt i Getafe, byen sør for Madrid, hadde sitt første mål i det 75. minutt, takket være et straffespark som vakte kontrovers (en accidenta, håndball) scoret av Sorloth. Men så, i det 88. minutt, ble den argentinske spilleren Ángel Correa utvist etter et farlig spill, først straffet med gult kort, og etter VAR, et direkte rødt kort. Da han forlot banen, ropte Correa "din jævel" og andre fornærmelser på spansk foran en opprørt Simeone, som prøvde å roe ham ned. Men det er for sent: Correa risikerer mellom fire og tolv kampers karantene - ifølge rapportene blir det trolig fem - og kan gå glipp av to avgjørende kamper mot Barcelona, en i LaLiga neste uke og semifinalen i den spanske cupen 2. april.

Senere, på Twitter, ba Correa dommeren Guillermo Cuadra Fernández om unnskyldning "for min reaksjon etter utvisningen. Jeg har full respekt for dommerne, og denne reaksjonen er ikke typisk for meg. Jeg var veldig sint fordi jeg lot laget stå igjen med ti mann i et så følsomt øyeblikk, og jeg reagerte på den verste måten. Jeg håper han aksepterer mine oppriktige unnskyldninger."

"Jeg vil også be om unnskyldning til mine lagkamerater og trenere og til fansen vår for en handling som jeg ikke burde ha gjort og som kostet oss dyrt". Rett etter utvisningen slo Getafe tilbake og scoret to mål på tre minutter. Senere på ettermiddagen vant Real Madrid og returnerte til andreplassen i LaLiga. Barcelona leder fortsatt, selv om lørdagens kamp ble utsatt på grunn av at lagets lege gikk bort.