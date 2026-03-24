Atlético de Madrid bekrefter Griezmanns "siste dans": Han slutter seg til Orlando City om to måneder

Atlético de Madrid har bekreftet at Antoine Griezmann forlater klubben ved sesongslutt, og bekrefter dermed rapportene fra i går. Som forventet vil Griezmann dra til Orlando City i MLS, men etter sesongslutt (Orlando ville ha ham nå, ettersom MLS-sesongen nettopp har startet). Dette betyr at franskmannen vil være med i Copa del Rey-finalen mot Real Sociedad den 18. april, og uansett hvor de når i Champions League (de møter Barcelona i kvartfinalen).

Atlético de Madrid snakker om en "siste dans" for den 34 år gamle spissen, som har toppscorerrekorden i Atlético de Madrid (211), hvor han spilte mellom 2014 og 2019, dro til Barcelona, og kom tilbake mellom 2021 og sitt farvel i 2026. Med 488 spilte kamper er han også den fjerde spilleren med flest kamper på laget.

"Det er ikke lett å sette ord på hva jeg føler, for denne klubben er hjemmet mitt og dere er familien min. Det har vært en utrolig reise, full av uforglemmelige kamper, mål, glede og en lidenskap som bare de av oss som føler Atleti virkelig kan forstå", sier Griezmann, som reiser til Orlando i denne landslagspausen for å signere sin nye kontrakt.

"For nå, la oss la fremtiden ligge i fremtiden: for jeg drar ikke ennå. Jeg har fortsatt måneder igjen i denne trøya, måneder til å gi alt på og utenfor stadion, til å vinne Copa del Rey og til å drømme om å gå så langt som mulig i Champions League.

"Vi har fortsatt mange muligheter foran oss til å være lykkelige. Jeg vil at hvert minutt jeg har igjen her skal være en hyllest til dette merket. Det beste er fortsatt i vente. Vi skal gjøre det som vi alltid har gjort: sammen.

"Min gave vil forbli rød og hvit til det aller siste åndedraget i 2026-sesongen. Og hjertet mitt vil være der for alltid."