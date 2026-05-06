Atlético de Madrid-fansen klager over tre potensielle straffespark som ikke ble dømt i tapet mot Arsenal

Arsenal eliminerte Atlético de Madrid i semifinalen i Champions League, etter at Bukayo Saka plukket opp en retur i slutten av første omgang, i en aksjon som resulterte i Arsenals to eneste skudd på mål i kampen. Kampen innfridde de lave forventningene (begge lag virket mer fokusert på å unngå mål enn å score), og Atlético de Madrid og manager Cholo Simeone innrømmet at de ikke kan bruke dommeravgjørelser som unnskyldning for mangelen på sjanser (kun 5 skudd, 2 på mål).

Atleti-spillerne og spansk presse legger imidlertid vekt på tre potensielle straffespark som ikke ble dømt mot Arsenal, og som kunne ha endret kampens gang: to potensielle frispark på Giuliano Simeone av Calafiori og Gabriel Magalhães: VAR sjekket ikke den første og mente at det ikke var noe straffbart i den andre.

Men det mest kontroversielle øyeblikket var da Calafiori tråkker på Griezmann, en handling som utvilsomt ville blitt kalt straffespark, men som ble avvist fordi dommeren mente at Atleti-forsvareren Marc Pubill hadde begått en forseelse mot Gabriel før. De mener at VAR burde ha bedt dommeren om å sjekke den forseelsen av Pubill, som var mye mer tvilsom, og noen mener ikke-eksisterende, ettersom det ikke er klart om det i det hele tatt er kontakt mellom de to spillerne.

Dråpen som får begeret til å renne over er at Atleti-fansen mener at dommerutpekingene var ugunstige for dem: VAR-dommeren var Bastian Dankert, han som sto bak Julián Álvarez' kontroversielle "dobbelttouch " i knockoutkampen mot Real Madrid forrige sesong. Og feltdommeren Daniel Siebert, har dømt tre Arsenal-kamper, og det engelske laget vant alle tre, mens Atleti tapte alle tre kampene med Siebert på banen. Noen stiller til og med spørsmål ved om hans nasjonalitet (tysk) utgjør en interessekonflikt, ettersom Spania og Tyskland konkurrerer om den femte Champions League-plassen.

Resultatet er at Atlético de Madrid sier farvel til sine Champions League-sjanser nok en gang, og Arsenal må vente på Bayern München og Paris Saint-Germain i finalen 30. mai i Budapest... vel vitende om at en av dem vil være klare favoritter til finalen.