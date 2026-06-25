Atlético de Madrid-fansen stemmer frem 17 legender som skal inkluderes i en ny «Walk of Legends»

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Medlemmene i Atlético de Madrid fikk muligheten til å bestemme hvilke spillere som skulle få en plass i en ny «Walk of Legends» på Metropolitano-stadionet. Opprinnelig hadde Metropolitano-stadionet en «Walk of Legends» der alle spillere som hadde forsvart de røde og hvite fargene i over 100 kamper, skulle inkluderes.

Dette førte til kontrovers, da det ville inkludere spillere som kanskje hadde spilt lenge nok, men ikke satt et stort preg på klubben, mens andre ville bli utelatt til tross for at de hadde spilt kortere tid for Atleti. Thibaut Courtois’ plakett ble til og med revet ned av fans da den belgiske målvakten, som nå spiller for Real Madrid, sa at han nå befant seg «på den riktige siden av historien» i et intervju i 2022.

Klubben har besluttet å fjerne plakettene og opprette en ny «Walk of Legends» med et redusert antall plaketter, 18, og det ble avholdt en avstemning i fjor jul der 47 095 medlemmer deltok.

De 18 mest symbolske spillerne i Atlético de Madrids historie, inkludert Griezmann

Kriteriet var å velge, fra en gruppe på 200 spillere, de viktigste spillerne i klubbens historie, unntatt aktive spillere, og dette var resultatene, i rekkefølge etter antall stemmer:



Fernando Torres

Luis Aragonés

Futre

Simeone

Gabi

Adelardo

Escudero

Ben Barek

Godín

Gárate

Collar

Kiko

Pantic

Forlán

Aparicio

Arteche

Falcao



I tillegg vil det bli reservert en plass til Antoine Griezmann, som var aktiv da avstemningen fant sted, men som forlot klubben ved slutten av denne sesongen og flyttet til Orlando City. Det sosiale utvalget vedtok enstemmig å reservere en plass til den franske spilleren også.