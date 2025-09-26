Atlético de Madrid får mindre hviletid enn Real Madrid før Madrid-derbyet på lørdag

HQ

Denne helgen spilles det første Madrid-derbyet mellom Atlético de Madrid og Real Madrid. Det er klokken 16:15 lørdag 27. september på Metropolitano Stadium. Atleti har hjemmebanefordel denne gangen, men spillerne deres vil ha hatt mindre hviletid enn Madrid: 65 timer mellom en kamp og den neste, noe som er mindre enn standarden (minumum) på 72 timer mellom en fotballkamp og den neste.

Atleti spilte mot Rayo Vallecano (3-2-seier) onsdag kl. 21:30 norsk tid. Real Madrid spilte mot Levante tirsdag kl. 21.30 CET (4-1-seier).

Som et resultat av dette klaget det spanske fotballforbundet (AFE) til LaLiga og ba om at kamptidspunktet skulle endres. LaLiga aksepterte ikke forespørselen, ettersom det ville ha skadet Real Madrid å flytte kampen til søndag: De har en lang reise foran seg til Kasakhstan, i nærheten av Kina, der Real Madrid skal spille Champions League-kamp mot Kairat. Hadde kampen blitt spilt på søndag, ville Real Madrid hatt knapt 48 timer til å hvile, med en 13 timer lang flyreise i mellom.

I bytte fikk Atleti lov til å spille to ligakamper på rad på hjemmebane, for å i det minste redusere trettheten av å reise (selv om begge kampene, mot Real Madrid og Rayo Vallecano, var mot lag fra samme by).

"Med tanke på den økte skaderisikoen og forverringen som fotballspillere opplever som følge av utmattelse etter kamp, har det alltid vært et ufravikelig krav for AFE at spillere som deltar i to kamper i uken har en restitusjonstid på mellom 72 og 96 timer", uttalte AFE i en uttalelse i mars i fjor.