Atlético de Madrid gambler sine siste ligasjanser i år med to derbyer

Atlético de Madrid har hatt den dårligste starten i LaLiga siden Diego Pablo Simeone tok over laget i 2011. Tre uavgjort, ett tap og kun én seier på de fem første kampene, noe som betyr at de har 6 poeng av 15 mulige, og ligger på 12. plass på tabellen.

En veldig dårlig start for et lag som vanligvis avslutter sesongen på tredjeplass (bak Real Madrid og Barcelona, alltid over fjerdeplassen), men som vant tittelen i 2014 og 2021, noe som må fikses hvis de ikke vil vinke farvel til ligasjansene for resten av sesongen (hvis de ikke allerede har gjort det). Og innimellom det smertefulle 3-2-tapet på Anfield i Champions League, som endte med at Simeone fikk rødt kort for sammenstøt med Liverpool-fansen...

Denne uken kan bli avgjørende, og starter i kveld, onsdag, med det første av to derbys. I kveld, mot Rayo Vallecano (21:30 CET), et lag som også trenger å ta poeng (én seier, to uavgjort, to tap), et lag som er spesielt motstandsdyktig på hjemmebane (det eneste laget så langt som har stoppet Barcelona).

På lørdag tar Atleti imot Real Madrid på Bernabéu i det store Madrid-derbyet (27. september, 16:15 CET). Real Madrid er fortsatt ubeseiret (seks seire på de seks første kampene). Los Blancos har i det siste snublet i sine besøk på Metropolitano (uavgjort for ett år siden, tap året før), og for Atleti kan det være siste sjanse til å holde fast ved LaLiga...