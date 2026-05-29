Atlético de Madrid gjør narr av Barcelona etter rykter om en overgang på 100 millioner for Julián Álvarez

Situasjonen med Julián Álvarez er komplisert: Den argentinske stjernen ønsker angivelig å spille for Barcelona neste sesong, og ifølge noen kilder har den katalanske klubben tilbudt 100 millioner euro for spilleren, som ble kjøpt av Atlético de Madrid fra Manchester City for bare to år siden. Men Atleti insisterer på at han ikke er til salgs, og nekter for å ha mottatt et bud fra Barcelona... og håner Barça på sosiale medier.

Fabrizio Romano meldte fredag at Barça hadde tilbudt å betale 100 millioner euro for Álvaraz, uten tillegg eller andre potensielle spillere i bytte for Álvarez. Men ifølge AS og Mundo Deportivo har Atleti sagt at det er "nok en løgn" fra Barcelona, og dersom det skulle komme et bud, vil det ikke bli vurdert fordi spilleren ikke er til salgs.

Situasjonen nådde til og med sosiale medier, og fredag ettermiddag la Atlético de Madrid ut en photoshop av Lamine Yamal iført en Atleti-trøye, og spøkte med at de har sendt Barcelona et "tilbud" på spilleren: "4 billetter til morgendagens Bad Bunny-konsert, et årsabonnement på ABC og en pose med solsikkefrø. Vi venter spent på responsen for å forberede 'kunngjøringen'".

Et annet innlegg viste Pedri med et annet tilbud: "vi har gått tom for billetter til morgendagens konsert, så vi forbedrer det forrige forslaget med 6 til den på søndag".

Hvor skal Julián Álvarez spille neste sesong?

Hvis Atleti ender opp med å selge spilleren til Barcelona, vil disse tweetsene helt sikkert eldes dårlig... Men det har kommet rapporter om at andre klubber, som PSG, har tilbudt enda mer: 120 millioner euro og to andre spillere for Álvarez, ifølge El Chiringuito.

Atleti regner med ham i de sportslige planene for 2026/27, men det har blitt rapportert at Álvarez ønsker å forlate Atleti i håp om å spille for Barcelona, noe som vil sette ham på kant med Atleti-fansen dersom han skulle bli værende og fortsette å spille for Simeone-klubben. På dette tidspunktet er det ingen som vet hva som vil skje med ham...

Fredag ble Julián Álvarez innkalt til VM-troppen for Argentina i 2026, i det som blir Leo Messis sjette VM.