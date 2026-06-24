Atlético de Madrid har inngått avtale med Alejandro Grimaldo, som for tiden spiller for Spania i VM

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Atlético de Madrid forbereder sommerens første signering, og de er på utkikk etter en forsvarsspiller som har vært en del av Luis de la Fuentes tropp for Spania, inkludert dette VM, men som ikke har spilt i LaLiga på ti år: Alejandro Grimaldo. Den 30 år gamle venstrebacken hentes fra Bayer Leverkusen for rundt 20 millioner euro, ifølge Fabrizio Romano.

Avtalen om forsvarsspilleren kommer etter at Real Madrid i siste øyeblikk «stjal» to ettertraktede spillere som så ut til å være klare for å signere for Atleti: Bernardo Silva og Marc Cucurella. Til slutt ble Grimaldo sikret, og nå er det oppnådd en muntlig avtale mellom alle parter, inkludert prisen: Bayer Leverkusen vil motta over 20 millioner euro, inkludert tilleggsbetalinger, for en spiller som kom til klubben gratis i 2023, fra Benfica. Før det, mellom 2011 og 2015, spilte han for Barcelona B.

Grimaldo var ikke Atletis førstevalg, men han passer inn i troppen som en allsidig spiller som, ifølge AS, har vært den forsvarsspilleren med flest målbidrag (14 scorede mål, 12 målgivende pasninger) de siste tre årene i de fem største ligaene.