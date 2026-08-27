Atlético de Madrid har sendt ut en uttalelse om Julián Álvarez: «Vi stoler på at spilleren vår vil forstå avgjørelsen

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Sommerens overgangsvindu stenger om bare fem dager, og Julián Álvarez vil IKKE gå til FC Barcelona, uansett hvor mye den katalanske klubben insisterer. Etter de endeløse ryktene og sladderen har klubben sendt ut en uttalelse der de kategorisk avviser at spilleren vil bli solgt til rivalene i LaLiga.

«Medlemmene av styret i Atlético de Madrid har enstemmig uttrykt sin fulle støtte til klubbens beslutning om ikke å forhandle om overgangen av Julián Álvarez til FC Barcelona», skrev de, og forklarte at Barcelona ikke opptrådte på en profesjonell, etisk og respektfull måte da de forhandlet med Álvarez, som står under kontrakt, bak ryggen på dem.

https://x.com/atletienglish/status/2092934079444389972

Medlemmene av styret erkjenner at ‘Atlético de Madrid er åpen for vanlige forhandlinger på overgangsmarkedet når disse gjennomføres på en profesjonell, etisk og respektfull måte. Vi står fullt og helt bak klubbens tidligere kommuniserte standpunkt om at FC Barcelona ikke oppfylte disse kravene, og at det derfor ikke vil bli noen forhandlinger og at en overgang for Álvarez til Barcelona ikke er aktuelt i det hele tatt.»»

«Atlético de Madrid stoler på at spilleren vår vil forstå beslutningen og fortsette å fokusere på å hjelpe klubben med å nå sine mål, akkurat som han har gjort i løpet av de to sesongene han har forsvart våre farger.

Julián Álvarez, enten Atleti eller Arsenal, men aldri Barcelona

I det siste avsnittet antyder klubben at Álvarez vil bli, til tross for rykter om at Arsenal er interessert i spilleren. Atleti vil trolig kreve rundt 150 millioner euro for spilleren, og vil sannsynligvis be om Artetas spiller Viktor Gyokeres i bytte, fordi Atleti uten Álvarez ville stå uten spiss – en overgang som vil være svært vanskelig å gjennomføre på bare fire dager før 31. august.

Julián Álvarez debuterte denne sesongen for Atleti som innbytter i lagets andre serierunde. Álvarez bidro lite (bare 12 ballberøringer) og ble buet av fansen hver gang han hadde ballen. Etter 2–2-uavgjort mot Villarreal ble han senere bedt av klubben om å gå alene til garderoben, mens lagkameratene ble igjen på banen for å applaudere tilskuerne.

For øyeblikket trener ikke Álvarez, da han sier han føler seg syk.