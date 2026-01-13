Atlético de Madrid-manager Simeone ber Vinícius og Florentino Pérez om unnskyldning etter kampen mot Real Madrid
"Jeg aksepterer selvsagt at det ikke var riktig av meg, sier Simeone om hånene mot Vinícius.
Diego Pablo Simeone, Atlético de Madrids manager, ba Real Madrid-spilleren Vinícius Jr. og Real Madrid-president Florentino Pérez om unnskyldning for sine handlinger under kampen i semifinalen i den spanske supercupen forrige uke, da Simeone gjorde narr av den brasilianske spilleren og sa at "Florentino kom til å kvitte seg med ham".
"Jeg vil gjerne be om unnskyldning til Florentino og også til Vinicius for hendelsen dere så, det er åpenbart ikke riktig av meg å sette meg selv i den posisjonen, og jeg aksepterer åpenbart at jeg ikke hadde rett", sa han på en pressekonferanse på mandag.
Xabi Alonso, som da fortsatt var Real Madrid-manager, var svært kritisk til Simeone, og sa at han ikke var "et godt eksempel på sportsånd".
Atlético åpner åttedelsfinalene i Copa del Rey i kveld
Atlético de Madrid møter Deportivo Coruña tirsdag 13. januar klokken 21:00 CET, 20:00 GMT. Real Madrid spiller sin Copa-kamp på onsdag, med debut for Álvaro Arbeloa på benken, mot Albacete, og Barcelona følger etter på torsdag mot Racing Club Santander.