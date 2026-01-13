Atlético de Madrid-manager Simeone ber Vinícius og Florentino Pérez om unnskyldning etter kampen mot Real Madrid

HQ

Diego Pablo Simeone, Atlético de Madrids manager, ba Real Madrid-spilleren Vinícius Jr. og Real Madrid-president Florentino Pérez om unnskyldning for sine handlinger under kampen i semifinalen i den spanske supercupen forrige uke, da Simeone gjorde narr av den brasilianske spilleren og sa at "Florentino kom til å kvitte seg med ham".

"Jeg vil gjerne be om unnskyldning til Florentino og også til Vinicius for hendelsen dere så, det er åpenbart ikke riktig av meg å sette meg selv i den posisjonen, og jeg aksepterer åpenbart at jeg ikke hadde rett", sa han på en pressekonferanse på mandag.

Xabi Alonso, som da fortsatt var Real Madrid-manager, var svært kritisk til Simeone, og sa at han ikke var "et godt eksempel på sportsånd".

Atlético åpner åttedelsfinalene i Copa del Rey i kveld

Atlético de Madrid møter Deportivo Coruña tirsdag 13. januar klokken 21:00 CET, 20:00 GMT. Real Madrid spiller sin Copa-kamp på onsdag, med debut for Álvaro Arbeloa på benken, mot Albacete, og Barcelona følger etter på torsdag mot Racing Club Santander.