Atlético de Madrid og Netflix tematiserer lørdagens ligakamp med Peaky Blinders: fanzone, kostymer og halvtidsshow

HQ

Atlético de Madrid har forberedt en veldig spesiell og uvanlig krysskampanje for den kommende Liga-kampen mot Getafe på lørdag kl. 16:15 CET: kampen og stadion vil ha Peaky Blinders som tema, for å feire utgivelsen av filmen Peaky Blinders: The Immortal Man.

Samarbeidet startet med en kort reklamefilm filmet av Netflix som viser Koke, Giménez, Griezmann, Sørloth og Lookman utkledd som ekte Peaky Blinders. Under kampen på lørdag vil fansen finne en fansone ved siden av Riyadh Air Metropolitano, som ble åpnet før kampen, kalt Shelby Barbershop. Deretter vil laget ankomme stadion i en buss ledsaget av veteranbiler og en stor gruppe skuespillere utkledd som Peaky Blinders.

På ekte amerikansk vis blir det et halvtidsshow med musikk, lys og lyd, som bare de som er til stede på stadion vil kunne se. Og tribune 18 og 19 i VIP-ringen på stadion vil bli omgjort til "The Garrison Pub".

De beste Peaky Blinders-fansen får til og med gratis inngang til stadion hvis de kommer utkledd: De fire beste kostymene vil få to dobbeltbilletter til kampen.