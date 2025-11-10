Atlético de Madrid selges til det amerikanske fondet Apollo Sports Capital, men president og administrerende direktør blir værende

HQ

Atlético de Madrid har blitt kjøpt opp av Apollo Sports Capital, et amerikansk sportsinvesteringsselskap. De fire tidligere hovedaksjonærene i den spanske fotballklubben vil fortsette, men solgte noen av sine eiendeler til Apollo, og nå blir Apollo hovedaksjonær med 57 % av klubben, som ble verdsatt til 2 500 millioner euro av fondet.

Investeringen må fortsatt godkjennes av myndighetene, og de forventer at den vil være gjennomført i løpet av første kvartal 2026. "Når transaksjonen er fullført, vil Atlético de Madrid, inkludert Atlético de San Luis og Atlético Ottawa, være majoritetseid av Apollo Sports Capital sammen med Gil, Cerezo, Quantum Pacific Group og Ares Management-fondene, som aksjonærer", opplyser klubben.

De tidligere eierne, inkludert Miguel Ángel Gil og Enrique Cerezo, vil fortsette som administrerende direktør og president i klubben, "noe som garanterer kontinuitet og visjon for prosjektet og dets ledelse", sier klubben i en uttalelse, men den nye giganten vil "styrke klubbens finansielle styrke, sportslige konkurranseevne og samfunnspåvirkning", med planlagte investeringer i idrettslaget og store infrastrukturprosjekter, som et nytt sports- og underholdningsdistrikt ved siden av Riyadh Air Metropolitano stadion kalt Ciudad del Deporte.

"Atlético ville ikke vært i den posisjonen de er i dag uten støtten fra Wanda Group, Quantum Pacific og Ares, som har styrket oss i avgjørende øyeblikk", sier Miguel Ángel Gil, administrerende direktør i klubben. "Når vi ser fremover, ser vi sammen betydelige muligheter til å drive frem en sterk, bærekraftig vekst i Atlético de Madrid, samtidig som vi bygger videre på vår bemerkelsesverdige arv".