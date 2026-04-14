Atlético de Madrid sender Barcelona ut av Champions League til tross for tap

Atlético de Madrid har kvalifisert seg til semifinalen i Champions League til tross for at de tapte på Metropolitano Stadium mot FC Barcelona 1-2, 3-2 sammenlagt. Den sjette Champions League-tittelen uteblir fortsatt, elleve år etter at Luis Enrique vant trofeet i 2015, mens Atleti når semifinalen i UCL for første gang på ni år, og den syvende semifinalen i europacupen totalt.

Kampen kunne ikke ha startet bedre for Barça. Lamine Yamal, som til og med endret profilbildet sitt for å påkalle litt "LeBron James"-energi da han ledet Cavaliers til et lignende heroisk comeback i NBA-finalen i 2016, scoret etter bare fire minutter. Ferran Torres la til 20 minutter senere: Plutselig mistet Atleti all ledelsen de hadde med seg fra det første oppgjøret, der de vant 2-0, og kampen var utlignet i over 70 minutter. En helt ny utslagsrunde.

Dessverre for Barça varte ikke gleden lenge, for Ademola Lookman scoret på en pasning fra Marcos Llorente i en kontring nesten umiddelbart etter Ferrans mål og en lang pause mens legene sjekket Fermín López, som blødde etter et sammenstøt med Atletis keeper Musso.

Lookmans mål var kampens siste, men det ble likevel en spennende kamp, der Barça presset hardt for uavgjort, inkludert et mål som ble annullert av VAR, men gikk tom for bensin de siste 20 minuttene av kampen. Eric García, som erstattet Pau Cubarsí som ble utvist i forrige uke, fikk også direkte rødt kort i det 79. minutt, etter at dommeren hadde sjekket VAR. Atleti dominerte kampen i sluttfasen, men Barça hadde fortsatt sjanser til å sende kampen til overtid.

Atleti slår til slutt ut Barcelona igjen, en måned etter å ha gjort det i semifinalen i den spanske cupen, og skal møte Arsenal eller Sporting Lisboa i slutten av måneden. Utrolig nok er det tredje gang Simeones Atleti eliminerer Barça i Champions League, etter 2014 og 2016. I begge tilfellene nådde de finalen, der de tapte for Real Madrid.