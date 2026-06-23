Atlético de Madrid vil anlegge sak mot FC Barcelona foran FIFA: «Det finnes ikke noe beløp de kan betale for Julián»

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Atlético de Madrid har tatt til etterretning uttalelsene fra spilleren Julián Álvarez, der argentineren offentlig har bedt om å bli solgt slik at han kan «oppfylle drømmene sine» (om å spille for FC Barcelona). Og de endrer ikke holdning: spilleren er ikke til salgs, og det er ingen sjanse for at han blir solgt til Barcelona denne sommeren.

«Det finnes ingen sum Barcelona kan betale for Julián, og han vil ikke bli overført til Barcelona», sa kilder i klubben til AS. «Enten betaler de utkjøpsklausulen på 500 millioner euro, eller så blir det ingenting».

Faktisk har den rød-hvite klubben iverksatt umiddelbare tiltak og vil legge inn en klage mot Barcelona til FIFA, der de anklager Barça for å ha forhandlet med en spiller som står under kontrakt. De hevder at Barcelona har opptrådt på denne måten ved flere anledninger: da de forsøkte å lokke Antoine Griezmann, under hans første periode i Atleti, ved å «love provisjon til søsteren hans, familien hans og spilleren selv», samtidig som «Atlético kjempet om en plass i Champions League mot Juventus». Barcelona endte opp med å signere Griezmann, men franskmannen vendte tilbake til Atleti flere år senere, tilsynelatende med anger over overgangen, og sa at han «hadde gjort en feil».

De minnet også om situasjonen med Nico Williams og Athletic Club i fjor sommer, da det så ut til at Barça var i ferd med å signere den unge forsvareren fra Bilbao, men det ble til slutt ikke noe av. «Alle vet at det er en uærlig klubb», sa Atleti, muligens en henvisning til Negreira-saken. «Barcelona har opptrådt på denne måten ved flere anledninger».

En ting er sikkert: hvis Julián Álvarez fortsetter å spille for Atlético de Madrid neste sesong, vil ikke supporterne være særlig fornøyde med ham...