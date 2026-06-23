Atlético de Madrid vil legge inn en klage mot Barcelona: «De tror de kan nedvurdere oss, at vi er svake eller dumme»

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Administrerende direktør i Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, har uttalt at FC Barcelona opptrer «respektløst» i situasjonen rundt Julián Álvarez. «De tror de kan nedvurdere oss, at vi er svake eller dumme. Men det de egentlig viser verden, er en oppførsel som definerer dem».

I et intervju med EFE tirsdag bekreftet Gil Marín at de vil anmelde Barcelona til FIFA, fordi den katalanske klubben har forhandlet med spilleren deres bak ryggen deres, selv om spilleren vet at han ikke er til salgs og ikke vil høre på noen tilbud.

«Det var Messis dag og Argentinas dag, ikke Juliáns»

Gil Marín og hele den rojiblanco-klubben ble såret da Julián Álvarez i et direktesendt intervju med ESPN, etter en VM-kamp med Argentina, sa at han ønsket å forlate Atleti og ba om en overgang«slik at han kan oppfylle drømmen sin». Administrerende direktør i Atlético de Madrid fordømte uttalelsene hans: «Jeg beklager dypt hans uttalelser. Det var ikke dagen for å komme med slike uttalelser; det var Messis dag og den argentinske landslagets dag, ikke Juliáns».

«Julián har en drøm, og vi Atlético-fans har også drømmer. Det er sant at han har snakket med oss, men det er også sant at han kjenner vår holdning utmerket godt, fordi vi har vært veldig tydelige: Atlético ønsker ikke å selge ham. Han er en fantastisk spiller, og vi er veldig stolte av at han spiller for oss».

Men Gil Maríns mål er FC Barcelona, som har forsøkt å lokke spilleren, på en lignende måte, forklarte de, som det de gjorde (med suksess) med Antoine Griezmann i 2019, og som det de gjorde (uten suksess) med Nico Williams i Athletic Club i fjor.

«De lyver til oss, til spilleren, til media, og de lyver også til sine egne fans. De prøver å få alle til å tro at de har råd til en overgang de egentlig ikke har mulighet til. Det er ikke første gang Barcelona har opptrådt på denne måten, og fotballverdenen er fullstendig klar over det. I fjor gjorde de noe svært likt med Nico Williams og Athletic Club».