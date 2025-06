Atlético de Madrid viser "det mest klassiske mønsteret i vår historie" for den nye hjemmebanetrøyen

HQ

Klubb-VM vil også være utstillingsvinduet for de nye draktene til de fleste klubbene som deltar i mesterskapet. Selv om det teknisk sett fortsatt er en del av 2024/25-sesongen, vet klubbene at det er en god unnskyldning for å selge nye trøyer, og har derfor debutert sine nye hjemme- og bortedrakter tidligere enn vanlig. Vi har allerede vist dere Real Madrids nye drakter for neste sesong, så nå er det på sin plass å gjøre det samme med naboene deres, Atlético de Madrid.

Klubben sier at de har valgt en mer klassisk tilnærming, med større vekt på rødt og hvitt, klubbens farger, og fjernet blå detaljer i kragen: "Skjorten følger det mest klassiske mønsteret i vår historie, og har fem vertikale røde striper ispedd fire hvite og en hvit krage".

"Denne nye drakten er designet for alle som stolt omfavner den rød-hvite stemningen, både på og utenfor banen. Et symbol på tilhørighet som er en del av klubbens kultur og dens fans", legger klubben til. Den nye hjemmebanedrakten er allerede i salg i den offisielle butikken, og det forventes at det er den klubben bruker på søndag i åpningskampen i VM for klubblag... mot ingen ringere enn europamesterne Paris Saint-Germain.