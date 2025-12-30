Atlético de Madrids lengstlevende kaptein Enrique Collar dør 91 år gammel

HQ

Atlético de Madrid kunngjorde mandag kveld at Enrique Collar er død i en alder av 91 år. Collar var tidligere Atlético-spiller mellom 1953 og 1969, og var lagets kaptein i ti år, mellom 1960 og 1969, mer tid enn noen annen spiller på laget. Han spilte 470 kamper, scoret 105 mål og vant én ligatittel, tre spanske cupmesterskap og én UEFA Cupvinnercup.

Collar er sammen med Antoine Griezmann den femte spilleren som har spilt flest offisielle kamper i rødt og hvitt. Han ble født i 1934, begynte i Atleti i juniorligaen og signerte en seniorkontrakt samme dag som han fylte 18 år i 1952.

Han ble lånt ut til andre lag, som Cádiz og Real Murcia, før han etablerte seg i Atleti, der han var med på å vinne en ligatittel i 1966, tre Copas i 1960, 1961 og 1965, og en av de siste UEFA Cupvinnercupene. Han spilte også 16 landskamper for Spania, deriblant VM i 1962 og kvalifiseringskampene til Europacupen for landslag, som Spania til slutt vant.

Collar forble knyttet til klubben gjennom fanklubber og var president for Atlético de Madrid-stiftelsen mellom 2005 og 2011. "Med Enrique Collars avgang mister den rød-hvite familien et symbol som ga alt for å ta Atlético de Madrid til toppen av nasjonal og kontinental fotball", sier klubben.