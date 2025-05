Atlético de Madrids stadion Metropolitano er favoritt til å arrangere Champions League-finalen for menn i 2027

HQ

Riyadh Air Metropolitano, Atlético de Madrids stadion, vil trolig være vertskap for Champions League-finalen i 2027. Pilar Alegría, sportsminister i Spania, sa tirsdag at ministrene godkjente det, et steg som er nødvendig for at RFEF (det spanske fotballforbundet) skal kunne bekrefte arenaen for kampen.

Den offisielle bekreftelsen kommer imidlertid ikke før i september, og kommer fra UEFA. Det finnes en annen kandidat, Baku Olympic Stadium i Aserbajdsjan, som allerede er vertskap for Europa League-finalen i 2019, mellom Arsenal og Chelsea.

Wanda, Civitas, Riyadh Air...

Metropolitano Stadium, på østsiden av Madrid, ble bygget på 1990-tallet i håp om å arrangere VM i friidrett i 1997, men Madrid tapte kampen om å få arrangere mesterskapet. Senere var det meningen at det skulle bli olympisk stadion for OL i 2012 (og deretter 2016, og så 2020 igjen...), og det sto for det meste ubrukt helt til Atlético de Madrid flyttet det, etter at deres tidligere stadion, den historiske Vicente Calderón, ble revet.

På bare noen få år har den skiftet navn tre ganger: Den åpnet som Wanda Metropolitano i 2018, deretter Civitas Metropolitano i 2022, og til slutt Riyadh Air Metropolitano i 2024.

Det har blitt et av Spanias beste stadioner, med en kapasitet på over 70 000 tilskuere, og i 2019 ble Champions League-finalen mellom Liverpool og Tottenham spilt her. Den skal også brukes til VM i fotball i Spania i 2030.