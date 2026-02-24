Atlético Madrid og Orlando City er i aktive samtaler om å selge Antoine Griezmann, men er uenige om når

HQ

Antoine Griezmann, Atlético de Madrid-legenden og tidenes toppscorer for klubben, kan snart si farvel til den rød-hvite klubben. Men hvor snart? Denne uken har det blitt rapportert at Atlético de Madrid og Orlando City er i aktive samtaler om å selge den 34 år gamle franske spissen, som drømmer om å avslutte karrieren i MLS.

Klubbene er imidlertid uenige om når. MLS-sesongen startet forrige helg (Orlando tapte sin første kamp mot New York Red Bulls), og derfor ønsker Orlando City å ha spilleren i sine rekker i løpet av noen uker.

Men Atleti ønsker å beholde spilleren ut sesongen, vel vitende om at de fortsatt kan kjempe om titler (de er svært nær sin første Copa del Rey-finale siden 2013) og er fortsatt med i Champions League, med en viktig kamp i kveld. Ifølge AS er forholdet mellom Griezmann og Atlético godt, og de håper å løse denne situasjonen med tiden, slik at klubben får et forvarsel på forhånd for å finne en erstatter dersom Griezmann forlater klubben.