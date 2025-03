Atlus annonserer Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army med en første trailer

Etter suksessen med Persona 3 Reload har det gått rykter om at Atlus og Sega ønsket å ta fatt på andre deler av serien, og under Nintendo Direct dedikert til det originale Switch, har dette nå blitt delvis bekreftet.

Atlus jobber faktisk med minst én remaster til, men ikke for Persona, men annonserte i stedet Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, en remaster av PlayStation 2-klassikeren Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs the Soulless Army. Og vi trenger ikke vente lenge på utgivelsen heller, da den vil være ute for Switch (og muligens flere formater, men ennå ikke bekreftet) 19. juni.

Sjekk ut den første traileren nedenfor.