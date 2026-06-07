Atlus avduker den første teaseren for Persona 6

Det har lenge gått rykter om at det første offisielle glimtet av Persona 6 ville komme på Xbox Games Showcase, ettersom Sega de siste par årene har knyttet markedsføringen av Atlus-spill til denne plattformen, selv om de senere utgis på andre plattformer.

Traileren (hvis vi kan kalle den det) for Persona 6 avslører ikke så mye, bortsett fra at den bekrefter at grønn vil være temafargen for denne delen, og at den ser ut til å bli mørkere enn tidligere spill i serien. Vi har bare sett en rekke graver og en statue med en skygge som strekker seg ut mot den. Det er alt vi har foreløpig.

Det er ingen grunn til å bekymre seg for mye, for for 12 år siden, da Atlus avduket Persona 5, gjorde de det med en massiv spesialbegivenhet i Japan, så vi antar at de vil gi denne den samme behandlingen i fremtiden.

Uten noe utgivelsesvindu ennå, vet vi bare at Persona 6 eksisterer og at det kommer til PC via Steam, til PS5 og til Xbox via Xbox på PC, Xbox Cloud, Xbox Series og Game Pass fra dag én, noe som utvilsomt er et utrolig insentiv til å abonnere på tjenesten når datoene er bekreftet.

Gleder du deg til Persona 6?