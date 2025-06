Atlus blir med på Steam Summer Sale med den største rabatten for Metaphor: ReFantazio til dags dato

HQ

Vi har allerede fortalt deg om prisgalskapen på Steam med starten på Summer Sale, den største rabattperioden for PC-spill frem til jul. Mange utgivere vet at selv om titlene deres er rabatterte, kan de fortsatt tjene mye penger i disse dager frem til salget avsluttes 10. juli, så du kan finne nyere titler med betydelige rabatter. En av de mest fristende utgiverne for potensielle spillere er Atlus, som har bestemt seg for å bli med på salget og rabattere alle titlene sine.

I dag er faktisk dagen du kan kjøpe Metaphor: ReFantazio til den billigste prisen noensinne. Både standardversjonen og Deluxe-utgaven av spillet som ble utgitt i 2024 er nedsatt med 40 %, og det er ikke det eneste nedsatte spillet Atlus har gitt ut den siste tiden. Persona 3 Reload, som har solgt enda mer enn Metaphor, har 55 % avslag på den offisielle prisen, og Persona 5 Royal har 60 % avslag. Også Etrian Odyssey og Shin Megami Tensei-serien, samt Soul Hackers 2, i alle versjoner, er sterkt rabatterte.

Hvis du er interessert i disse eller noen av de andre Atlus- og Sega-titlene for Steam, kan du sjekke ut Valve-butikken og se hele listen nedenfor.