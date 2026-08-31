Atlus bytter ut alle sine engelske stemmeskuespillere i Persona 4 Revival

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Når nyinnspillingen av « Persona 4 Revival slippes 18. februar neste år, vil de som ønsker å spille med engelsk stemmeskuespill, bli introdusert for nye skuespillere. Det skyldes at hele ensemblet har blitt byttet ut.

Atlus har nå kommentert denne beslutningen (takk, GamesRadar) og sier at noen har forlatt stemmeskuespillerbransjen, mens andre har blitt så berømte at de ikke lenger kan være med i et prosjekt som dette. Produsent Kazuhisa Wada forklarer:

«Så vi innså at vi ikke kan samle hele den gamle rollebesetningen igjen. Derfor tenkte vi: ‘OK, da må vi vel på en måte brette opp ermene igjen. Greit, la oss starte på nytt. La oss få inn en helt ny rollebesetning og gjøre vårt beste.’»

Imidlertid er det ikke alle som kjøper denne unnskyldningen. Som flere har påpekt på sosiale medier, byttet de også ut alle stemmeskuespillerne i remaken av «Persona 3 Reload», og et par av dem som var med i originalen fra 2008 har sagt at de gjerne ville vært med igjen, men at de ikke engang ble spurt av Atlus. Videre ble to stemmeskuespillere byttet ut i «Persona 4: Golden» (en oppdatert versjon av spillet fra 2012), så Atlus har tidligere vært villig til å bytte ut enkeltmedlemmer av rollebesetningen i stedet for å bytte ut alle.

Debatten vil trolig forbli opphetet en stund til. Hva mener du om dette? Aksepterer du Atlus’ forklaring, og er dette et viktig spørsmål for deg? Merk at hvis du spiller med de originale (japanske) stemmene, får du de samme stemmeskuespillerne.