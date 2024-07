Atlus' eksklusive begivenhetssammendrag med fokus på karakterer og sosiale koblinger i Metaphor: ReFantazio

HQ

Presentasjonen på Metaphor: ReFantazio i går kveld ga oss en god titt på hva vi kan forvente oss av karakterbygging i spillet, samt forholdet mellom hovedpersonen og støttekarakterene (både venner og fiender) og hvordan dette vil påvirke spillets fortelling.

Katsura Hashino, spillets regissør og hovedansvarlig for å presentere hver av de nye funksjonene i disse livestreamene, begynte med å gi en kort oversikt over historien i de første øyeblikkene av Metaphor: ReFantazio, og plasserte hovedpersonen vår på sitt oppdrag for å ta ned Louis, snikmorderen til monarken av Euchronia som hadde planlagt et statskupp. Plutselig dukker det opp et gigantisk ansikt på himmelen, antageligvis av den avdøde kongen, som gir alle innbyggerne i oppdrag å samle nok støtte til å bli den neste kongen. For at alle kandidatene skal være kvalifiserte uten at kaos sprer seg over hele kontinentet, utlyses det en turnering om tronen.

For å holde oversikt over progresjonen vil hovedpersonens popularitetsrangering i kappløpet mot tronen alltid være synlig ved å trykke på en knapp i spillet, selv om den ikke vil svinge i sanntid. Det er bare en detalj for å holde oversikt over hvor vi befinner oss i historien. Populariteten vil naturlig nok øke etter hvert som befolkningen føler effekten av handlingene våre, enten gjennom taler eller gjennom konkrete handlinger og sideoppdrag.

I Tronkampen er hovedmotstanderne for oss som hovedperson Forben og Ludvig. Begge har stor støtte, enten gjennom erfaring eller gjennom terrorstrategien, og de vil være antagonister i spillet, men de vil ikke være de eneste. Her møter vi også Gideaux, som ikke er en kandidat til tronen, men som ønsker å ta ned hovedpersonen på grunn av et rasespørsmål, samt mange andre sekundære "skurker" og tronkandidater. Glodell, Milo, Loveless, Rudolph, Lina, Goddard, Roger, Jin, Julian... Det sier seg selv at i Metaphor: ReFantazio er sosiale spørsmål som klassekamp og rasisme en integrert del av spillets historie, og hovedpersonen vil ha en mangfoldig gruppe følgesvenner fra alle disse forskjellige artene. På presentasjonen ble det bekreftet at noen av disse karakterene, som i utgangspunktet er fiender, etter hvert kan bli viktige allierte for vår sak, så det er best å ikke dømme for mye foreløpig.

I tillegg til disse rivalene vil vi ha muligheten til å få tilhengere, karakterer som ikke vil være følgesvenner når vi danner gruppen for å kjempe og utforske verden, men hvis sosiale bånd vil tillate oss å låse opp nye arketyper som vi kan bruke i kamp. Og husk at visse fiender bare påvirkes av én eller noen få av de 40 typene arketyper som finnes i spillet. Så jo bedre vi kommer overens med dem alle, desto bedre.

Introduksjonen av så mange relevante karakterer kan bare bety én ting: Vi kommer til å ha en veldig, veldig lang historie foran oss når spillet kommer ut den 11. oktober.