Atlus hinter til prosjekter for å markere Personas 30-årsjubileum i 2026

Hvis du har ventet spent på mer fra Persona -serien, er den gode nyheten at Atlus absolutt har noe i vente i 2026. I år vil det være tiden da den japanske utvikleren feirer 30-årsjubileet for Persona, og for dette formål har den allerede begynt å erte hva som kommer.

En kort video har blitt delt for å begynne 30-årsjubileumsfeiringen, med den med en kort beskrivelse som uttrykker følgende: "Vi gleder oss til å dele alle de spennende prosjektene som er planlagt i løpet av året med dere!"

Utover dette har ett prosjekt tilsynelatende allerede blitt bekreftet, ettersom Fitness Boxing X -kontoen har delt et teaserbilde som nesten helt sikkert refererer til en slags crossover mellom det aktive spillet og Persona -serien. Teksten som brukes i bildet er på japansk, men Gematsu har oversatt informasjonen, med den som leser som sådan :

"???: Hva gjør du deg klar for?

"???: He he he he... Denne gangen forbereder jeg en treningsplan som er litt annerledes enn vanlig. Tross alt er utholdenhet viktig for en Fantomtyv!"

Dette vil ikke være første gang Fitness Boxing har krysset over med andre spill, men det vil være første gang Persona karakterer har blitt introdusert i serien. Når det gjelder mer informasjon om hva vi kan forvente, kan vi foreløpig bare vente tålmodig.