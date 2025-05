Atlus forbereder seg på Persona 5: The Phantom X sin ankomst i Vesten

Tidligere har vi sett trekk i Atlus angående Persona-serien som har fått oss til å forberede oss på en slags trailer eller overraskende kunngjøring, som så ikke har kommet. Det siste var da endringer i bakenden av P4RE.JP-nettstedet fikk oss til å mistenke en formell kunngjøring av Persona 4 Golden Remake, som aldri kom. Men nå har vi noe offisielt, selv om det kanskje ikke er spillet du har ventet på.

Det viser seg at endelig, den siste ventende Persona 5 spin-off i Vesten kommer til våre kyster. Persona 5: The Phantom X Persona 5, en ny JRPG-historie med nye karakterer og utgitt eksklusivt på mobil i asiatiske markeder, er på vei til våre iOS- og Android-telefoner. For øyeblikket har vi ikke mer informasjon om det, bortsett fra bildet Atlus selv har delt med spillets tagline "Retake your Desire".

Persona 5 X, som det også kalles, er et free-to-play-spill som kombinerer inngrodde systemer fra serien, som turbasert kamp og sosial simulering, men fjerner andre, som kalenderen, og erstatter den med en energibar som gjenopprettes ved å utføre aktiviteter eller betale med mynter i spillet (noe som åpenbart vil bety mikrotransaksjoner).

Kommer du til å gi Persona 5: The Phantom X en sjanse når det kommer til Vesten?