Atlus lanserer en omfattende demo av Persona 3 Reload på alle plattformer

Hvis du likte Persona 5 og andre JRPG-er, men fortsatt har noen gjeld å gjøre opp med Atlus 'verk, har vi gode nyheter for deg. Utgiveren har gitt ut en veldig omfattende demo av sin store tittel fra tidlig i fjor, Persona 3 Reload.

Det originale Persona 3 var tittelen som la grunnlaget for stilen og spillingen vi nå kjenner og elsker Atlus for, og Reload var en vellykket revisjon som tok med seg den oppdaterte grafiske stilen fra P5R. Denne demoen er helt gratis og tilgjengelig på Xbox X|S Series, Xbox One, PC, PlayStation 5 og PlayStation 4.

Demoen Persona 3 Reload dekker de første månedene av spillet (progresjonen i spillet er markert med dette systemet), så den gir oss mange timer med gratis spilling. Og hvis du vil fortsette spillet ditt ved å kjøpe fullversjonen, kan du ta med deg lagringsfilen din der.

Vi elsket Persona 3 Reload, og det samme gjorde utvidelsen/epilogen/komplementet Episode of Aigis "The Answer". I tillegg blir det en oppvarming før det ryktede Persona 6 blir avslørt for verden...