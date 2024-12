Atlus' lydspor var blant de mest spilte japanske artistene på Spotify i 2024

HQ

Atlus hadde et flott 2024, med utgivelser av både Persona 3 Reload og Metaphor: ReFantazio, to spill som de fleste vil være enige om hadde fenomenal musikk. Så fenomenal at Atlus Sound Team var den tredje mest spilte japanske artisten på Spotify i utlandet.

Lydsporene fra begge disse spillene ble sluppet på Spotify i år (sammen med blant annet Shin Megami Tensei V: Vengeance), og 6 247 400 lyttere har lyttet til arbeidet deres over 400 millioner ganger. Det er nesten en fordobling siden 2023, og det mest populære sporet var It's Going Down Now fra Persona 3 Reload.

Atlus skriver på sine nettsider:

"Atlus Sound Team ble rangert som den mest spilte japanske artisten i utlandet i Spotify Summary 2024!

Dette er første gang jeg rangeres, og jeg klarte å komme på tredjeplass sammen med andre kjente artister.

Takk for at dere liker Atlus' musikk!"

Takk Persona Central