Atlus står for nesten 30 % av Segas totale spillsalg

Skaperne av Persona-serien, og nå sist det kritikerroste Metaphor: ReFantazio, har blitt en ekte gullgruve for Sega. Dette ifølge selskapets siste finansielle rapport, der det ble avslørt at Atlus står for 28,2 % av Segas totale spillsalg.

Dette betyr også at Atlus' spill nå har gått forbi Sonic i statistikken, hvor det blå pinnsvinet sist sto for 27,8 % av Segas totale salg, etterfulgt av Like a Dragon på 9,8 %. Denne suksessen tilskrives hovedsakelig to titler: Persona 3 Reload, som solgte en million eksemplarer den første uken og totalt 3,4 millioner siden april 2024, samt Metaphor: ReFantazio, som solgte én million eksemplarer allerede på lanseringsdagen.

Vil dette bety at Atlus og deres spill vil spille en mer sentral rolle for Sega fremover? La oss inderlig håpe det.