Atlus tar vare på sine ansatte og har kunngjort en lønnsøkning på 15 % for de ansatte.

HQ

Et av de mest tilbakevendende temaene i 2023, bortsett fra den høye kvaliteten på utgivelsene, har vært den dype krisen for de ansatte i bransjen. Omstruktureringer, nedbemanninger og til og med permitteringer og fullstendig nedleggelse av studioer har satt tusenvis av videospillutviklere og -arbeidere i en prekær situasjon. Men blant de mange negative signalene er det overraskende å se initiativer fra selskapet for å beskytte og verdsette de ansattes arbeid.

I dette tilfellet snakker vi om Atlus, studioet som er kjent som skaperne av Shin Megami Tensei- og Persona-seriene (og som neste år åpner en ny IP med Metaphor: ReFantazio), som ifølge Famitsu skal øke de ansattes lønninger med 15 % fra april 2024. Dette omfatter også nykommere, og for eksempel vil juniorer gå fra dagens 250 000 yen (ca. 1 300 pund/1 500 euro) til 300 000 yen (ca. 1 600 pund/1 800 euro).

Gode nyheter for nåværende og fremtidige Atlus-ansatte, som har et spennende 2024 foran seg med utgivelsene av Persona: Reload og Metaphor: ReFantazio, og som forhåpentligvis også jobber med Persona 6 i all hemmelighet.