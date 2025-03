Atomfall: At Stanley Parable møter Fallout virker bra så langt

HQ

På overflaten høres britisk Fallout ganske kult ut. Ikke til å bo i, selvfølgelig, men ut fra suksessen til Fallout London er det tydelig at det er noe folk vil ha. Men å bare bli stemplet som et britisk Fallout reduserer Rebellions Atomfall for mye. For å skille seg ut kan Atomfall skryte av en fullstendig ikke-lineær historie og innflytelse fra britisk spekulativ fiksjon fra det 20. århundre.

Du våkner opp i en avgrenset sone som i stor grad har blitt forlatt av samfunnet, i likhet med noe som STALKER. Oppdraget ditt er egentlig bare å komme deg ut av sonen, men Atomfall gir deg i stor grad ingen mulighet til å vite hvordan du skal gjøre det. Etter hvert som du vandrer rundt på kartet, vil du plukke opp ledetråder som introduserer deg for ulike fraksjoner og karakterer som lover deg flukt. De fleste karakterene du møter, trenger en tjeneste fra deg for at du skal kunne ta det neste skrittet mot å komme deg ut av sonen, noe som sender deg inn på en annen sti, der du kan finne mange flere ledetråder.

HQ

På en måte er det helt opp til deg å finne fortellingen i Atomfall, og du ender opp med å skape din egen historie etter hvert som du utforsker kartet, tar deg an de ulike fiendtlige kreftene og prøver å oppdage så mye du kan om den ukjente verdenen rundt deg. Det var et premiss jeg først var skeptisk til, men etter å ha spilt spillet ble jeg ganske raskt varm i trøya. Bevæpnet med et par rustne våpen og et cricketballtre bega jeg meg ut i villmarken, og oppdaget straks en hule full av druider. Etter at jeg innså at jeg ikke kunne ta meg av tjue av dem alene, utforsket jeg videre og plukket opp forsyninger, ammunisjon og ekstra våpen her og der.

Dette er en annonse:

Utforsking er veldig gøy i Atomfall, og du føler deg som en lokal detektiv som pusler sammen mysteriet med stedene og menneskene rundt deg. Selv om jeg ikke gravde for dypt og ikke kan fortelle deg hvor tilfredsstillende svarene på disse mysteriene er, er det verdt å merke seg at utviklerne ikke inkluderer løsningen på alle problemene dine, slik at noen ting er åpne for tolkning. Men verdens rikdom kommer raskt til syne, og er nok til at du får lyst til å gå ut og utforske selv om du ikke har en stor markør som svever over kartet og forteller deg hvor du skal gå.

Store kurvmenn, forfalne slott og nedslitte gruver dekorerer kartet, og hver og en av dem har et stort potensial for oppdagelser. Noen av dem vil hjelpe deg med å håndtere fiendene på kartet, som for eksempel en eksplosiv lokkedue jeg fant for å håndtere grupper, og i andre tilfeller vil du lese om andre spor du kan følge. Det er verdt å dobbeltsjekke hvert hjørne, noe som kan frustrere folk som vil ha et mer lineært progresjonssystem, men som vil være himmelsk for de som hater tanken på at et spørsmålstegn blir igjen på et kart.

Kamp ble beskrevet av utviklerne som noe du kanskje vil unngå i Atomfall, men noe av det morsomste jeg hadde med spillet var å stikke det til alle som krysset min vei med et cricket-bat. Det er enkle kamper, som kan sammenlignes med et Bethesda-rollespill, men det er likevel tilfredsstillende, spesielt når du angriper en gruppe fiender bevæpnet med buer og slår dem alle til blods før de rekker å skyte en pil. Skytevåpen og buer brukes mindre, men hvis du finner ammunisjonen og anser deg selv som en god skytter, er de virkelig morsomme å leke med. Ved å ikke overkomplisere noe som kampene, har Rebellion gitt god plass til den komplekse fortellingen.

Dette er en annonse:

HQ

Ferdigheter og håndverk føles også ganske enkelt, men effektivt. Hvis du har materialene og oppskriften, holder du bare en knapp nede, og gjenstanden du vil ha er din når det kommer til crafting. Ferdigheter krever poeng som plukkes opp fra manualer, og lar deg fokusere mer på ting som skade fra nærkampsvåpen, stealth og generell overlevelsesevne. Et fint tillegg som gjør at du må tenke litt ekstra når du spiller, er hjerterytmen din, som fungerer som en slags utholdenhets- eller helsestang, og som stadig stiger hvis du sprinter overalt, og hvis den holder seg for høy, vil du slite med å holde siktet stødig og lykkes i kamp.

Etter bare en times tid med spillet føles Atomfall som en unik tittel som igjen fyller det atombombestore hullet i folks hjerter etter mer Fallout for én spiller. Jeg tok med sammenligningen med The Stanley Parable i tittelen, for selv om det absolutt er et mer aktivt spill, gjør de forgrenede historiene og avhengigheten av dine innspill at Atomfall virkelig føles som et spill du vil ønske å spille gjennom flere ganger, og vi vil sannsynligvis alle ha individuelle historier om hvordan eventyrene våre går i det bestrålte Storbritannia. Men én ting er sikkert: Cricket-battet kommer til å være et nøkkelelement i alle disse historiene.