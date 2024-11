Atomfall slippes 27. mars 2025

HQ

2025 er allerede i ferd med å bli et flott år for spill. Spesielt februar ser ut til å bombardere oss med spill etter spill etter spill, men andre steder i de tidlige stadiene av året er det mye å være spent på også, inkludert Rebellions nye overlevelses-actionspill Atomfall.

I Atomfall, som foregår i et alternativt univers i etterkrigstidens Storbritannia, skal du prøve å gjenoppdage identiteten din og hemmelighetene som skjules av den mystiske BARD-organisasjonen. Med kultister og onde roboter i massevis, i tillegg til blå, makabre skapninger som også vil prøve å ta deg ned, er det mange trusler i Atomfall, og det er opp til deg hvordan du takler dem.

Atomfall lanseres for Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 og PC den 27. mars 2025. Ta en titt på spillet i traileren for lanseringsdatoen nedenfor: