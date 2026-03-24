Atomfall Spillerne har spist 16,8 millioner Cornish pasties siden lanseringen
Og 2,2 millioner kakeskiver, din grådige sak.
Denne uken feirer Atomfall ett år siden det ble lansert. Rebellions dystopiske eventyrspill ble lansert 27. mars 2025, og føltes veldig som Fallout, krydret med britiske sci-fi-romaner fra 1900-tallet. En interessant verden, som spillerne brukte millioner av timer på å utforske.
I et nytt innlegg som fremhever alle tingene vi fikk til i løpet av året vårt med Atomfall, forteller Rebellion oss at mer enn 17 millioner timer ble tilbrakt i karantenesonen. I løpet av den tiden døde vi hele 42,3 millioner ganger, med BARD-roboter som de dødeligste fiendene, noe som resulterte i 14,9% av det totale antallet spillerdødsfall. Ferals var like bak med 13,6 %, og deretter kom Protocol på tredjeplass med 9,6 %.
Selv om jeg personlig syntes at cricket-bat var favorittvåpenet mitt i spillet, hadde spillerne bedre hell med pil og bue, hagle med ett løp og Webley-revolver, som var de tre dødeligste våpnene.
Nesten 7 millioner tegneserier ble funnet, godt over 16 millioner Cornish pasties ble spist, og vi nøt millioner av kakeskiver. Se hele listen over jubileumsstatistikken i bildet nedenfor: