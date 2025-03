Atomfalls PC-minimumskrav avslørt

HQ

Rebellions Atomfall er bare litt over to uker unna utgivelsen, men hvis du håper å utforske et bestrålt Storbritannia på PC, vil du være sikker på at riggen din er opp til bunnen av. Nå kan du sjekke om du vil være i stand til å kjøre spillet takket være noen nye minimum PC-spesifikasjoner.

Disse spesifikasjonene er fra spillets Steam-side, og merkelig nok har vi ikke de anbefalte spesifikasjonene for å gå sammen med dem. Men hvis du ikke bryr deg om hvor godt spillet kjører og bare vil være sikker på at det i det hele tatt kjører, så er disse spesifikasjonene noe for deg. For å kjøre Atomfall trenger du en Intel CPU Core i5-9400f eller tilsvarende, 16 GB RAM, Nvidia 2060 6 GB eller tilsvarende, og 60 GB plass.

Vi antar at du trenger rundt 60 GB uansett hvilken plattform du kjører spillet på eller hvilke innstillinger du har det på, og RAM-en vil sannsynligvis være den samme hvis ikke lignende for anbefalte spesifikasjoner også. Ellers er CPU- og GPU-anbefalingene sannsynligvis oppe i luften. Med tanke på at utgivelsesdatoen ikke er langt unna, ser vi imidlertid for oss at vi snart vil ha mer informasjon om dette.