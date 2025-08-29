Atomfalls The Red Strain-utvidelse kommer i midten av september

HQ

Kreditt til Rebellion, helt siden Atomfall gjorde sin ankomst tidligere i år, har den britiske utvikleren utvidet den med nytt innhold i ganske rask takt. Etter Wicked Isle for et par måneder siden, er det nå snart tid for neste historieutvidelse, et prosjekt kjent som The Red Strain.

Dette neste kapittelet i historien vil lanseres på alle plattformer som spillet er tilgjengelig 16. september, og når det gjelder hva det vil inkludere, har Rebellion vært ganske forsiktig med å dele for mye informasjon for øyeblikket. Alt vi blir fortalt er følgende :

"Flere detaljer om nøyaktig hva du vil finne i Red Strain vil bli avslørt i forkant av utgivelsen, men for nå kan du forvente et svært konfidensielt nytt sted og mange flere mysterier å avdekke."

Det er imidlertid en teaser-trailer for utvidelsen tilgjengelig for å se, som du kan se i sin helhet nedenfor.